Банк "Открытие" аккредитовал шесть новых проектов жилищного строительства в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" аккредитовал шесть новых проектов жилищного строительства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на российском строительном рынке. В феврале-марте банк на территории России аккредитовал 210 строящихся жилых комплексов.

Аккредитацию в Нижегородском регионе получили жилищные комплексы "Подкова на Гагарина" (ГК Подкова), "Новая Кузнечиха" и "ЖК Цветы 2" (ГК Столица Нижний), ЖК "Анкудиновский парк" (ГК Каркас Монолит), "ЖК Бекетов Парк" (ООО ННДК), "ЖК Маяковский парк" (ГК Разумные Инвестиции).

Аккредитация объекта в банке "Открытие" означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка "Открытие", в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков "Ипотека с господдержкой" и "Семейная ипотека".

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка "Открытие", так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.