Неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ пройдет в Нижегородской области Общество

Неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ пройдет в Нижегородской области, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Приемы пройдут с 28 марта по 1 апреля депутатских центрах и общественных приемных "Единой России". Их проведут: сенаторы РФ, депутаты Госдумы, Законодательного собрания области и представительных органов власти, профильное министерство и органы местного самоуправления, государственная жилищная инспекция, региональный актив федеральных партийных проектов "Школа грамотного потребителя" и "Городская среда", центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль".

Дистанционный прием граждан и их обращений в региональной общественной приемной будет проводиться по контактам: