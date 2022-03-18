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Общество

Неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ пройдет в Нижегородской области

23 марта 2022 11:44  [65] Общество

Неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ пройдет в Нижегородской области, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Приемы пройдут с 28 марта по 1 апреля депутатских центрах и общественных приемных "Единой России". Их проведут: сенаторы РФ, депутаты Госдумы, Законодательного собрания области и представительных органов власти, профильное министерство и органы местного самоуправления, государственная жилищная инспекция, региональный актив федеральных партийных проектов "Школа грамотного потребителя" и "Городская среда", центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль".

Дистанционный прием граждан и их обращений в региональной общественной приемной будет проводиться по контактам:

  • тел: 8 (831) 434-42-26, 8 (831) 434-42-50 с 10.00 16.00.
  • e-mail: nrop52@yandex.ru; op@nnov.er.ru;
  • почтовый адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38
  • онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ

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Теги:
Единая Россия ЖКХ Прием граждан
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