Эксперт-мониторинг событий с 18 по 25 марта 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Евразия – территория будущего. Россия ее созидатель.

Эксперт "Минин – центра", руководитель аналитического отдела евразийского движения, кандидат философских наук Владимир Киреев анализирует глобальные изменения, вызванные проведением спецоперации.

Рассчитывать на прекращение санкций после выхода из горячей стадии противостояния не приходится. Ситуация будет усложняться. У Запада есть долгосрочная стратегия по переформатированию глобального политического и экономического пространства. В эту схему самостоятельные Россия и Китай не входят. Начать ликвидацию решили с России, тем более что проект "Антироссия" в Киеве был уже сформирован.

Удалять с карты Евразии независимые страны начали еще в начале нулевых годов. Это были и Афганистан, и Ирак. Третьей жертвой была выбрана Сирия, но там военная операция была решительно пресечена Россией.

Следующей целью на евразийском пространстве был Иран. Его "спас" сформированный американцами конфликт в Грузии в 2008 году, и захват под свой контроль Украины, ставшей частью инфраструктуры НАТО, ее политическим, экономическим, военным инструментом. Военные действия Вашингтон перенес ближе к границам России, таким образом, Иран избежал вторжения и разрушений на этапе 10-11 годов.

Сейчас, используя механизм Украины, Запад смог создать долгосрочные проблемы для России. Эти проблемы не закончились бы и в случае отказа России от Донбасса. Потом возникли бы претензии к Крыму, если бы отдали Крым, сказали бы, что нужна независимость Кавказа, после Кавказа сказали бы, что Калининград стремится в Евросоюз. Давление на Россию существовало всегда. Никакого нормального сотрудничества с современной Америкой невозможно, поэтому конфликт этот не закончится.

После успешного окончания спецоперации, налаживание экономической и политической жизни, формирование нового гражданского общества на Украине станет нашим совместным проектом с Белоруссией. Как раз такой общий проект нам и нужен, чтобы взаимно интегрироваться, в одном общем деле - восстановлении экономики и гражданской жизни в, надеюсь, братской Украине. На данный момент, отношения к России и Белоруссии там напряженные, но, я думаю, что это все навеяно западной пропагандой и после окончания боевых действий и придания огласки преступлений бандеровцев у украинского населения развеются эти настроения.

Сконцентрирую внимание на том, что конфликт на Украине не является отправной точкой и не конечной точкой происходящих сегодня процессов. Начинаются они с момента, когда американские политические элиты поняли, что они теряют контроль над ситуацией на глобальном уровне. Поворотной точкой можно назвать 2008 год, начало переформатирования глобального политического пространства. На первом этапе они не думали уничтожать Россию или Китай, ставилась задача по снижению уровня влияния, скорости развития Китая и понижения политического восстановления России.

Конфликт будет разрастаться, конечная цель есть полное обнуление России и Китая. Мы этого допустить не можем, поэтому рассчитывать должны и мы, и наше руководство, и бизнес, и наши все граждане на то, что противостояние будет долгосрочным и что необходимо мобилизовать все свои ресурсы, уйти от расслабленного состояния. Необходимо быть готовым к мобилизационному типу экономики и политической системы. Это определенные требования и определенные возможности, потому что если у нас все-таки будет переход к мобилизационному типу экономической и политической системы, то есть, будут возрастать требования к бизнесу, к простым гражданам, то необходимо, соответственно, и больше полномочий. Граждане должны иметь возможность участия в политической жизни страны, реализации задач на местах на региональном и на муниципальном уровнях.

Если проанализировать ЕАЭС, то он является значимым инструментом, потому что позволяет расширить экономические возможности России, но этот инструмент работать без связки с другими крупными интеграционными проектами (в том числе и нашими отношениями с Китаем, Пакистаном, Саудовской Аравией), не сможет. А вот с Россией и с этими странами он становится значимым элементом выстраивания и дальнего контура и по безопасности России, и по расширению рынков, потому что рынок ЕАЭС сразу увеличивает возможности России на сорок миллионов человек.

ЕАЭС является интеграционным проектом, факт его существования подтверждает то, что заинтересованность в России у элит этих стран есть, как в экономическом аспекте, так и в аспекте личной безопасности, но субъектом даже в среднесрочной перспективе он не прогнозируется. Поэтому апеллировать в сложные времена к гражданам стран ЕАЭС не можем, потому что нет такого субъекта, и мы не работаем с гражданским населением.

С кем у нас достаточно качественные союзнические отношения так это с Белоруссией просто потому, что Минск поддерживает отношения с Россией на высоком уровне, другие же страны ЕАЭС по - прежнему проводят многовекторную внешнюю политику, "дорожа" своим суверенитетом. Мы видим сейчас, кто оказал нам явную поддержку. На политическом уровне это Китай, Сирия. На гражданском уровне мы видим, что у Сербии очень дружественная по отношению к России позиция. А со стороны стран ЕАЭС однозначной поддержки мы не видим, потому что это экономическое, в первую очередь, на данный момент, образование. Думаю, что расширения ЕАЭС после успешного окончания спецоперации не будет. К тому же считаю, что Союз недостаточно управляется Россией, не соответствующе гарантиям безопасности руководству и государствам - союзникам.

Думаю, что гораздо больше шансов на более плодотворное сотрудничество со странами, которые не входят в ЕАЭС, но сами занимают активную позицию в отношениях с Россией. На данный момент мы видим заинтересованность в сотрудничестве со стороны Китая, Индии, Пакистана, Саудовской Аравии. К этому могут присоединиться и совсем другие страны, например, Венесуэла и другие страны, которым мы могли бы дать гарантии безопасности, например, Вьетнам. В том числе, Вьетнам озабочен по вопросам некоторых конфликтных отношений с Китаем, и он не может до конца включиться в российские проекты из опасений тесного сотрудничества Москвы и Пекина и отсутствия гарантии безопасности со стороны России.

Далее Мир будет идти по пути регионализации. Уже образовались, де-факто, два экономических пространства, которые во многих аспектах изолированы друг от друга. Напомнить, что еще в 2018 году Дональд Трамп практически исключил доступ Китая к высоким технологиям. А китайские технологии, напротив, выброшены из западного пространства, из стран, которые контролируются Соединенными Штатами, в том числе, Вьетнам отказался от использования электронного оборудования, которое связано с аппаратами связи, с Интернетом, производимыми китайцами, таких как ZTE и Huawei.

В свою очередь Россия еще раньше изолировалась Западом от большинства высоких технологий, зато Россия получает доступ на китайский рынок, на данный момент. Особенно после 2014 года. По множеству аспектов: это и биотехнологии, и искусственный интеллект, мы видим, что существует два больших кластера, технологических пространства: Западное, контролируемое американцами, японцами, европейцами и Китайское. Существуют и много промежуточных государств, например, Турция, которая занимает посредническое положение и не включается до конца ни в одно и не исключается ни из одного. То есть, она и является членом НАТО, и сотрудничает с Россией, и по некоторым аспектам достаточно плодотворно и работает с Китаем.

Поэтому, рассчитывать стоит на большой, продолжительный конфликт и быть готовым к мобилизации ресурсов, не ожидать повышения уровня жизни и свободы перемещения, особенно в западные страны в ближайшей перспективе его не будет. Будет только рост напряженности. О перспективах можно будет говорить только в том смысле, что Россия в этой ситуации занимает более субъектную позицию, нежели, чем она играла до 22 года, когда она все время только отвечала на вызовы. Сейчас она, на данный момент, сделала сама шаг и заставила Запад защищаться и в этом плане у нас открывается поле возможностей, но этим полем возможностей, в том числе и в экономике необходимо суметь воспользоваться, а для этого нам необходимо перестроить государственный – экономический аппарат. Бизнесу необходимы новые лидеры, а стране нужны новые управленцы.

Третьей краеугольной державой Евразийского проекта является Индия. У нее огромные перспективы, такие же, как и у Китая, и большие, чем у Запада, но который так же еще необходимо реализовать. Включение Москвой в интеграцию этих стран более перспективно, чем постсоветских республик, которые во многом ориентированы на Европу и Америку в своей политической жизни, в своих политических идеологиях. Они не обладают значимыми экономиками и их гражданское общество, и политическая система построены во многом при помощи западных политических фондов, партий и находятся под их значительным контролем. Это не позволяет Среднеазиатским и Закавказским странам глубоко интегрироваться с нами.

Исходя из этого более вероятно полноценное сотрудничество с дальним зарубежьем. Ближнее же зарубежье является серьезным показателем того, что у России есть влияние на эти страны в принятии решений. Это является активом, но не самым перспективным на глобальном уровне.

Эффективным решением в формировании тройственного союза было бы урегулирование при помощи России пограничного спора между Индией и Китаем. Индия возлагает на Москву определенные надежды в этом вопросе. Это заметно по некоторым ходам Нью - Дели, направленным на поддержку действий России.

Мотивация в том, что Индия видит перспективы экономического развития в составе евроазиатского интеграционного пространства. То, что сейчас идут мощные процессы сближения, формируется новая экономика, и эта новая экономика даст большие перспективы самой Индии. Если Индия и Китай совместно примут решение о том, что сотрудничество перевешивает проблемные стороны, то нас ожидает новая мировая конфигурация, потому что союз Индии и Китая переворачивает всю общемировую систему в принципиально новое состояние, а Россия могла бы сыграть объединяющую роль, но для этого тоже надо сильно постараться. Необходимо использовать многолетние наработки Евразийского движения, не ограничиваться формальными конференциями, благопожеланиями, а действительно поработать над этим вопросом, поработать с политическими элитами держав, убедить их в том, что это действительно необходимый, даже жизненно важный проект. Выработать гарантии того, что противоположная сторона (для Китая Индия, для Индии Китай) будет учитывать их интересы. Россия могла бы выступить объединителем и созидателем нового, равноправного и действительно свободного мира, основанного на традиционных ценностях Евразийства.

Региональная тема – Формирование системы поддержки Нижегородской экономики в условиях санкционной политики.

Как отмечает эксперт "Минин – центра", к.и.н., ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Сорокин в условиях беспрецедентного давления на российскую экономику, связанного с введением в действие целого ряда пакета санкций со стороны США, Евросоюза, Великобритании и других стран, одним из ведущих на данном этапе является вопрос о комплексной программе развития и поддержки экономики регионов.

24 марта состоялась встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с крупнейшими нижегородскими предпринимателями при участии представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти. В ходе нее было зафиксировано, что в федеральный план поддержки экономики к настоящему времени от региона направлено более 120 инициатив, часть из которых уже находится на этапе детальной проработки. В самой области также функционирует Штаб по предотвращению негативных явлений в экономики и социальной сфере, который занимается мониторингом, анализом и реагированием на кризисные явления.

Отметим ряд ключевых, на наш взгляд, моментов, которые свидетельствуют о готовности областного правительства адекватно воспринимать и реагировать на риски в ключевых сферах местной экономики. Во-первых, заявлено, что на поддержку региональной экономики будет выделено порядка 3 млрд руб. Сами меры затрагивают ряд стратегических блоков: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, системообразующих организаций, секторальная поддержка ключевых отраслей, диверсификация экспорта, социальная поддержка (включая рынок труда), поддержка рынка инвестиций.

Во-вторых, планируется с 28 до 42 расширить перечень системообразующих предприятий, которые получат право на государственную поддержку (в частности, речь идет о госгарантиях для реструктуризации или получения новых кредитов, а также о субсидировании части затрат). В совокупности эти предприятия производят порядка 30% всей продукции в области.

В-третьих, это оперативное импортозамещение. В области действует Центр импорта и импортозамещения, который получает заявки от предприятий по невозможной или ограниченной к настоящему времени к импорту продукции. Уже сформирован лист из порядка 3,3 тыс. позиций, по которым при взаимодействии с федеральными органами власти можно вести работу по следующим направлениям: взаимодействие с бизнес-структурами, готовыми изготавливать аналоги такой продукции в регионе (в другом субъекте), поиск данной продукции в странах-партнерах, организация новых производств на базе предприятий, выпускающих схожую продукцию.

В-четвертых, это поддержка местного аграрного сектора. Так, планируется докапитализация Нижегородского фонда АПК на 300 млн руб. Также из федеральных средств около 420 млн руб. будет выделено на льготное кредитование аграриев. Еще 150 млн будет направлено из регионального бюджета на реализацию местной программы льготного кредитования. Это должно будет способствовать стабилизации объемов выпуска и стоимости ключевых позиций сельхозпродукции, особенно на фоне высокой волатильности цен на мировом рынке на пшеницу. Примечательно, что докапитализация будет проведена и для Нижегородского фонда развития промышленности (туда направят порядка 700 млн руб.).

В-пятых, продолжится развитие особых экономических зон и территорий опережающего развития в регионе. В частности, Корпорация развития Нижегородской области подала заявку на расширение ОЭЗ "Кулибин" (Дзержинский городской округ). Ее площадь и количество резидентов после этого могут увеличиться в 10 раз. Сам льготный налоговый режим (минимальные ставки налога на прибыль, нулевые ставки по транспортному налогу, налогам на землю и имущество), применяемый в особых экономических зонах, будет способствовать увеличению бизнес – активности.

В целом, комплексный характер принимаемых мер и их оперативность должны способствовать сохранению бесперебойного функционирования ключевых предприятий и отраслей региона, нивелированию эффекта выпадения зарубежных комплектующих и продуктов из производственных цепочек, а также сохранению объемов и цен выпускаемой продукции.

Муниципальная тема – "Лапша", фейк, дезинформация, кощунство – Информационная война.

Эксперт "Минин – центра", политолог Вячеслав Гуськов обращает внимание, что нижегородец оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

Развязанная Западом против России война гибридна и поэтому многолика. Помимо военного сопротивления превентивной спецоперации Киевско – бандеровским режимом ведутся массированные бомбардировки сознания российских граждан. Вбрасываются слухи и сплетни об "эпохальных победах" ВСУ, о массовой гибели наших парней, участвующих в спецоперации, о бесчеловечном отношении к погибшим в Российской армии, о гибели по вине ВС РФ мирных жителей Украины.

Опущу военные дезинформации, остановлюсь на кощунственных вбросах – о бесчеловечном отношении к погибшим воинам и убийствах мирных жителей. Мировоззрение русского человека подразумевает сакральное отношение к смерти, особенно к гибели детей, стариков и солдат на поле брани. Во всех новейших военных операциях (Сирия, Чечня, Афганистан, и далее вглубь времен) бойцов хоронили на родине (печальный груз 200).

Неуважительное отношение к захоронениям детей и героев абсолютно не наша мораль. Посмотрите на мемориалы в России. Взглянем же на нравы метрополий тех, кто вбрасывает в головы впечатлительных россиян дезинформацию. В морском уставе Британии (прецедентное право) допускается каннибализм в случае кораблекрушения, во Франции публичные казни совершались до 1939 года, на Украине – Бабий Яр, Волынская резня...

Против русских развязана война, в ответ Россией начата спецоперация против нацистов Запада, аналогичная Великой Отечественной войне 1941 года и заниматься распространением информационной антирусской "лапши" есть предательство – осознанное или нет, но предательство, причем кощунственное и богопротивное.