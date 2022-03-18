Теплоэнерго
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Экономика
24 марта 2022 15:16  [53] Нижегородский фонд развития промышленности будет докапитализирован на 700 млн рублей
24 марта 2022 15:12  [55] Правительство направит 100 млн рублей на поддержку нижегородских предприятий НХП
24 марта 2022 15:02  [71] Правительство Нижегородской области разработало антикризисный пакет мер по поддержке строительной отрасли
24 марта 2022 14:53  [68] Более 120 инициатив инициатив по мерам федеральной поддержки экономики направила Нижегородская область
24 марта 2022 10:07  [309] Все виды льготной ипотеки сохранятся в Нижегородской области
23 марта 2022 15:05  [590] Около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области
23 марта 2022 15:03  [318] Юрий Шалабаев: Инфраструктурные расходы, связанные с развитием Нижнего Новгорода, будут увеличены
23 марта 2022 14:36  [298] Банк "Открытие": как защитить свои сбережения в новой реальности
23 марта 2022 12:51  [334] Индекс физического объема промпроизводства в Нижегородской области за январь 2022 года составил 132,4%
23 марта 2022 12:12  [318] Финансовый резерв в размере 713 млн рублей создан в Нижнем Новгороде
Экономика

Более 120 инициатив инициатив по мерам федеральной поддержки экономики направила Нижегородская область

24 марта 2022 14:53  [68] Экономика
здание правительства региона

здание правительства региона

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 120 инициатив инициатив по мерам федеральной поддержки экономики направила Нижегородская область. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 24 марта.

Согласно информации, во встрече принимает участие около 250 предпринимателей, представители регионального правительства, федеральных органов власти, главы МСУ Нижегородской области, руководители ресурсоснабжающих организаций, представители деловых объединений и общественных организаций.

Глеб Никитин отметил, что правительство региона активно направляет предложения  в федеральный план поддержки экономики. Так, было сформировано и представлено в правительственную комиссию более 120 инициатив по мерам федерального уровня, многие их которых были учтены.

Кроме того, был создан координационный штаб под председательством главы региона, разрабатывающий региональные меры поддержки.

Также губернатор Нижегородской области напомнил, что у региона есть опыт преодоления кризисных явлений. В 2020 году благодаря поддержке федерального уровня, объем финансирования по которой составил около 70 млрд рублей, или 6% ВРП, удалось предотвратить масштабное сокращение экономики. Спад составил около 3%, а в 2021 году удалось обеспечить прирост на 3,5% к уровню 2019-го.

Ранее сообщалось, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph