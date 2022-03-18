Более 120 инициатив инициатив по мерам федеральной поддержки экономики направила Нижегородская область Экономика

здание правительства региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 120 инициатив инициатив по мерам федеральной поддержки экономики направила Нижегородская область. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 24 марта.

Согласно информации, во встрече принимает участие около 250 предпринимателей, представители регионального правительства, федеральных органов власти, главы МСУ Нижегородской области, руководители ресурсоснабжающих организаций, представители деловых объединений и общественных организаций.

Глеб Никитин отметил, что правительство региона активно направляет предложения в федеральный план поддержки экономики. Так, было сформировано и представлено в правительственную комиссию более 120 инициатив по мерам федерального уровня, многие их которых были учтены.

Кроме того, был создан координационный штаб под председательством главы региона, разрабатывающий региональные меры поддержки.

Также губернатор Нижегородской области напомнил, что у региона есть опыт преодоления кризисных явлений. В 2020 году благодаря поддержке федерального уровня, объем финансирования по которой составил около 70 млрд рублей, или 6% ВРП, удалось предотвратить масштабное сокращение экономики. Спад составил около 3%, а в 2021 году удалось обеспечить прирост на 3,5% к уровню 2019-го.

Ранее сообщалось, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.