Тренды маникюра в 2022 годы: что сейчас носят все?

Редко встретишь девушку, у которой на ногтях нет маникюра, ведь нынешнее поколение считает обработку ногтей чуть ли не главной составляющей образа любой дамы. Особенно выделяется модный маникюр, который из года в год разный. Поэтому больше всего женщины хотят, чтобы на их руках было именно тот маникюр, который сейчас в тренде. В 2022 году мода на украшение ногтей не потерпела резких изменений. Одной из самых популярных моделей все еще является французский френч лак. Тем не менее мы уверены, что наша статья о трендовых маникюрах в Нижнем Новгороде сможет вас удивить.

Френч

Наращивание ногтей в стиле френч можно назвать одним из самых популярных видов, если не самым. Большинство женщин ходит именно с таким маникюром, ведь он в своем классическом стиле подходит под любой образ. Естественные ногти под цвет тела с тонкими белыми линиями на кончиках – вроде бы нет ничего сверхнеобычного, но такие ногти завораживают своей простотой и аккуратностью. К тому же, не стоит забывать, что сейчас в моде минимализм, а френч – его яркий представитель в сфере ногтей.

Френч бывает разным, выделим и другие виды этого популярного маникюра:

миллениум (вместо белой полосы блестки);

цветной (как основная часть, так и контурная линия могут быть разных цветов);

нестандартный (френч гель лак покрывают с необычной для френча геометрией);

фан-френч (с дополнительными декорациями в виде накладок, бусинок, бижутерии, страз, фольги).

Натуральный и естественный

В то время, пока некоторые женщины спешат примерить на себе все новые и необычные виды маникюра, есть те, кто не особо тяготеет к нарощенным длинным, иногда очень необычным формам ногтей. Поэтому они выбирают маникюр под стиль натуральных и естественных ногтей с применением только гель-лака. Впрочем, такие модели сейчас набирают особую популярность среди всех, ведь помимо своего дизайна они еще и удобные – они короткие, у вас не возникнет проблем с нажатием кнопок в лифте или мытьем посуды.

Трендом среди натуральных ногтей можно назвать их разукрашивание в яркие цвета. Некоторые предпочитают красить каждый ноготь в разный цвет, например, в цвета радуги. Также популярно красить ногти в один цвет, но с разным оттенком на каждом ногте. Добавим, что со всем этим будет хорошо смотреться небольшой однотонный узор.

Однотонные ногти

Однотонный маникюр – настоящая классика, которая остается популярной и в 2022 году в городе Нижний Новгород. Главная особенность таких ногтей в том, что они очень простые, но в то же время могут говорить и о характере женщины, и идеально подчеркивать ее образ. Важно, чтобы такой маникюр был сделан аккуратно с ровными линиями и равномерными слоями лака, иначе такие ногти можно назвать "колхозом".

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