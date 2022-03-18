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Компания ZetAvia доставит любые грузы

31 марта 2022 14:06  [78]

Грузовые авиаперевозки всегда пользовались огромным спросом. С годами количество желающих доставить свой груз таким образом увеличивается в геометрической прогрессии. Далеко не всегда можно обратиться за помощью к стандартным самолетам, которые курсируют строго в указанный промежуток времени. К примеру, на Ближний Восток, а также во многие страны Африки не всегда получается отправить грузы рейсовыми самолетами.

Но не стоит переживать или искать какую-то альтернативу авиаперевозкам. Стоит обратиться в компанию ZetAvia Libya. Фирма на рынке давно и за это время успела заработать себе положительную репутацию. Было выполнено огромное количество рейсов в разных направлениях. И это не только страны Европы, но и многие отдаленные страны, в которые добраться каким-то другим образом будет проблематично.

Перевозка различных грузов осуществляется оперативно. Самолеты находятся в отличном состоянии, и наши клиенты могут быть уверены в том, что оборудование (или какой-то другой груз) будут доставлены в целости и сохранности, а главное в строго указанный промежуток времени. Следовательно, потенциальные заказчики будут идти в ногу со временем и не отстанут от производственного процесса. К тому же, они смогут сэкономить свои личные средства и обойти конкурентов.

Основные особенности

Наша компания имеет официальную лицензию. Мы оказываем услуги легально и никакие запреты нашей компании не касаются. В нашем распоряжении есть самолеты, которые прошли не только государственную, но и мировую регистрацию. Каждое судно перед полетом проходит техническое обслуживание. Что касается лицензии безопасности, то она тоже есть и если клиент хочет взглянуть на документы, то мы их можем предоставить.

Услуги, которые мы предлагаем, имеют ряд особенностей. А именно:

  1. Компания не занимается перевозкой людей. Мы перевозим только грузы. Что касается размеров и классификации, то грузы могут быть самыми разными. Главное, чтобы они были разрешены, и международное право не было против их перевозки в другие страны.
  2. Все самолеты имеют рапсовую конструкцию. Следовательно, самолетам необязательно предоставлять стандартный аэропорт. Они могут приземлиться и на полосе, которая имеет в своей основе бетон. Даже грунтовая взлетно-посадочная полоса не помешает нашим летчикам посадить самолет.
  3. У нас работают высококвалифицированные полеты, которые прекрасно понимают, что от них требуется. Они доставят груз в целости и сохранности до места назначения.
  4. Летаем в разных направлениях.

ZetAvia – компания, которой можно доверять. За годы работы мы получили немало благодарственных писем от наших заказчиков.

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