Завод "Красное Сормово" спустил на воду четвёртый сухогруз для ГТЛК Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На заводе "Красное Сормово" 1 апреля состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59 - четвёртого из одиннадцати судна, которые предприятие строит по заказу Государственной транспортной лизинговой компании.

Напомним, "Красное Сормово" выиграло конкурс на строительство 11 сухогрузных теплоходов для ГТЛК в июне 2021 года. Закладка первого судна состоялась уже в августе. А киль четвёртого судна, которое было спущено на воду сегодня, заложили в ноябре.

Согласно условиям договора, все суда должны быть переданы заказчику в 2022 году. В настоящее время в работе находятся все 11 судов, на части из них завершён монтаж оборудования. Кроме того, летом предприятие планирует спустить на воду головное судно серии - первый российский краболов-процессор проекта КСП01.

По традиции, в момент соприкосновения судна с водой крёстная мать нового сухогруза разбила о борт теплохода бутылку шампанского. Эта честь выпала начальнику отдела правового обеспечения завода "Красное Сормово" Светлане Тихоновой, которая работает на заводе с 1993 года.

"На заводе трудились мои дедушки и бабушки, мама и папа. Общий трудовой стаж династии – больше века! Уже три поколения нашей семьи – сормовичи. Бережно храним все почетные грамоты и награды, полученные представителями семьи за трудовые достижения на "Красном Сормове"... Именно на церемонии спуска на воду, когда видишь огромное судно вблизи, особенно явно ощущаешь, насколько важную для страны работу мы выполняем", - рассказала Светлана Тихонова.

"Спуск судна на воду всегда большой праздник для предприятия и всех его сотрудников. Особенно важны такие позитивные эмоции сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил гендиректор сормовской судоверфи Михаил Першин, все новые проекты завода будут максимально ориентированы на импортозамещение. Предприятие входит в ОСК, которая с 2014 года разрабатывает проекты судов с учётом возможностей более 100 отечественных предприятий, производящих двигатели, якорно-швартовное оборудование и другие комплектующие.