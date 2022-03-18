Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Бизнес
01 апреля 2022 18:16  [33] Юрий Станкевич обсудил меры поддержки и подготовку кадров с представителями нижегородских предприятий
01 апреля 2022 18:02  [53] Завод "Красное Сормово" спустил на воду четвёртый сухогруз для ГТЛК
01 апреля 2022 16:40  [110] Банк "Открытие" продолжит возвращать предпринимателям комиссии за использование Системы быстрых платежей
01 апреля 2022 15:55  [121] Срок оплаты аренды муниципальных рекламных щитов продлен в Нижнем Новгороде
01 апреля 2022 15:39  [120] ВТБ: в марте число операций среднего и малого бизнеса через СБП выросло в полтора раза
01 апреля 2022 15:28  [138] Автодилер BMW в Нижегородской области не планирует приостанавливать работу и сокращать штат
01 апреля 2022 13:55  [134] Четверо сотрудников АПЗ стали победителями XXII Всероссийского конкурса "Инженер года"
01 апреля 2022 13:42  [135] "Росгосстрах": более четверти обеспеченных россиян хотят вложить сбережения в покупку жилья
01 апреля 2022 12:16  [145] ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга
31 марта 2022 15:34  [285] Портфель вкладов банка "Открытие" вырос на четверть
Бизнес

Завод "Красное Сормово" спустил на воду четвёртый сухогруз для ГТЛК

01 апреля 2022 18:02  [53] Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На заводе "Красное Сормово" 1 апреля состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59 - четвёртого из одиннадцати судна, которые предприятие строит по заказу Государственной транспортной лизинговой компании.

Напомним, "Красное Сормово" выиграло конкурс на строительство 11 сухогрузных теплоходов для ГТЛК в июне 2021 года. Закладка первого судна состоялась уже в августе. А киль четвёртого судна, которое было спущено на воду сегодня, заложили в ноябре.

Согласно условиям договора, все суда должны быть переданы заказчику в 2022 году. В настоящее время в работе находятся все 11 судов, на части из них завершён монтаж оборудования. Кроме того, летом предприятие планирует спустить на воду головное судно серии - первый российский краболов-процессор проекта КСП01.

По традиции, в момент соприкосновения судна с водой крёстная мать нового сухогруза разбила о борт теплохода бутылку шампанского. Эта честь выпала начальнику отдела правового обеспечения завода "Красное Сормово" Светлане Тихоновой, которая работает на заводе с 1993 года.

"На заводе трудились мои дедушки и бабушки, мама и папа. Общий трудовой стаж династии – больше века! Уже три поколения нашей семьи – сормовичи. Бережно храним все почетные грамоты и награды, полученные представителями семьи за трудовые достижения на "Красном Сормове"... Именно на церемонии спуска на воду, когда видишь огромное судно вблизи, особенно явно ощущаешь, насколько важную для страны работу мы выполняем", - рассказала Светлана Тихонова.

"Спуск судна на воду всегда большой праздник для предприятия и всех его сотрудников. Особенно важны такие позитивные эмоции сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил гендиректор сормовской судоверфи Михаил Першин, все новые проекты завода будут максимально ориентированы на импортозамещение. Предприятие входит в ОСК, которая с 2014 года разрабатывает проекты судов с учётом возможностей более 100 отечественных предприятий, производящих двигатели, якорно-швартовное оборудование и другие комплектующие.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Красное Сормово Судостроение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph