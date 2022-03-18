Нижегородская область встретила свыше 400 эвакуированных жителей Мариуполя Общество

Фото: Валерий Кузнецов

В Нижегородскую область утром 2 апреля приехали более 400 людей, эвакуированных из Мариуполя.

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, 50% прибывших – дети.

Губернатор сообщил, что пункты временного размещения готовы принимать гостей в семи муниципалитетах.

"Окажем содействие в получении необходимых документов, медицинской помощи. Обязательно поможем с трудоустройством при необходимости. Никакой дополнительной нагрузки на социальную инфраструктуру региона это не создаст", - отметил Глеб Никитин.

По информации пресс-службы нижегородского правительства, после прибытия в регион эвакуированных жителей привезли в пункты временного размещения, здесь их обеспечат горячим питанием и предметами первой необходимости.

"Отдельный момент - человеческое участие. Уже в пути людям помогали добровольцы. Встречали волонтеры на вокзале, помогали сотрудники МЧС, МВД, администраций - сотни людей. Огромное спасибо каждому! Вы не только оказываете конкретную помощь, но и даете людям надежду. И это, пожалуй, главное сегодня", - добавил губернатор Нижегородской области.

Активное участие в приеме эвакуированных жителей принимает региональное отделение "Единой России" и общественные организации.

"Мы постоянно на связи с пунктами временного размещения эвакуированных жителей. За каждым таким пунктом у нас закреплены ответственные от депутатского корпуса и регионального отделения партии, а также наши волонтеры. Выясняем, какие есть потребности, чтобы создать комфортные условия для тех, кто приезжает в Нижегородскую область. Уже есть список необходимых вещей, бытовой техники, и в ближайшее время начнем передавать это. Напомню, что мы обеспечиваем всех приехавших жителей вещами, товарами первой необходимости, продуктами. Для детей закупили канцтовары и школьную форму, рюкзаки. Дальше также будем работать с учетом потребностей людей", - сказал руководитель волонтерского центра и исполкома регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Постоянную помощь оказывают и волонтерские штабы. Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Нижегородской области Алексей Алехин, нижегородские добровольцы помогли организовать и первую, и вторую встречу эвакуированных жителей.

"Уже больше месяца Народный фронт также координирует волонтерскую деятельность штаба #МыВместе по помощи прибывшим в Нижегородскую область. Вместе с нами – плечом к плечу - более 30 организаций. Мы помогаем собирать вещи, обувь и все необходимое, список постоянно пополняется, и лекарства закупаем, и мероприятия проводим. Идет ежедневная колоссальная работа сотен людей. Народный фронт сегодня выступает как серьезная консолидирующая сила для всех патриотических организаций и граждан", - сказал Алексей Алехин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев - в основном, это женщины и дети.

По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приёма предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

В регионе также был организован набор волонтеров для помощи беженцам.