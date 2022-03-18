Фонд "ОМК-Участие" проводит обучение по трудоустройству инвалидов для сотрудников Центров занятости населения Нижегородской области Общество

Фото: ОМК

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" организует обучение для сотрудников Центров занятости населения Нижегородской области. Так, в рамках проекта "Выкса. Работа есть" специалисты пройдут специальную подготовку по направлению трудоустройства людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ОМК.

В рамках обучающей программы своим опытом поделятся эксперты региональной общественной организации людей с инвалидностью "Перспектива", которые уже много лет помогают соискателям с различными формами инвалидности находить работу.

В первом вебинаре, прошедшем 31 марта, приняли участие 60 руководителей и сотрудников центров занятости и соцзащиты населения из 40 муниципалитетов. Темой семинара стали особенности работы с индивидуальной программой реабилитации/абилитации сотрудников с инвалидностью (сокращённо ИПРА), а также создание условий труда для них.

По словам руководителя отдела по трудоустройству людей с инвалидностью РООИ "Перспектива" Михаила Новикова, часто многих пугает перспектива адаптировать рабочие места под сотрудника с какой-либо формой инвалидности. Кроме того, кажущиеся противоречивыми формулировки ИПРА выглядит препятствием к трудоустройству. Поэтому разборы реальных случаев из практики для семинара делал юрист.

"Наш опыт подсказывает: чтобы создать надлежащие условия для работы человека с инвалидностью чаще всего не нужны серьёзные затраты, достаточно сделать несложные и очевидные вещи: для человека на коляске обеспечить чуть больше свободного места, для человека с нарушением зрения или слуха – установить специальные программы на компьютер", – отметил Михаил Новиков.

Фонд "ОМК-Участие" и РООИ "Перспектива" планируют провести ещё три онлайн-семинара для специалистов ЦЗН, которые будут проходить еженедельно. На последующих занятиях эксперты обсудят взаимодействие со службами медико-социальной экспертизы и работодателями по решению сложных спорных и нестандартных ситуаций при трудоустройстве людей с инвалидностью, проведут анализ рабочих мест и профессиональных обязанностей, а также отработают процесс сопоставления навыков и интересов кандидата с требованиями конкретной профессии и особенностями рабочей среды.

Как подчеркнула руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Ирина Скобелева, у коллег из "Перспективы" накоплен огромный опыт взаимодействия как с соискателями с инвалидностью, так и с работодателями. Он будет полезен как для ЦЗН, так и для их клиентов: больше людей с инвалидностью из Нижегородской области смогут найти подходящие должности, а компании получат отличных работников.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд "ОМК-Участие" (учрежден в 2008 году по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, АО "ОМК", г. Москва) представил опыт инклюзивных проектов на шестом международном Форуме труда.

СПРАВКА:

Проект по трудоустройству людей с различными формами инвалидности "Выкса. Работа есть" благотворительного фонда "ОМК-Участие" открылся в апреле 2020 года. За это время его участниками стали 80 человек, 23 из которых нашли постоянную или временную работу. В рамках проекта соискатели проходят тренинги и вебинары по составлению резюме, посещают профориентационные экскурсии, проходят стажировки. В 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов начал работу информационно-консультационный Центр содействия трудоустройству людей с инвалидностью "Работа есть", где соискатели с особыми потребностями из Выксы и близлежащих городов смогут получить помощь в обучении и трудоустройстве.

Индивидуальная программа реабилитации/абилитации человека с инвалидностью – комплекс мер по реабилитации, который разрабатывается при проведении медико-социальной экспертизы, исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, реабилитационного потенциала и на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных. В документ включены средства реабилитации, сопутствующие услуги, объёмы, сроки и их исполнители - всё, что необходимо человеку с инвалидностью для ведения полноценной независимой жизни. ИПРА является обязательной для исполнения уполномоченными органами.