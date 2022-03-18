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Более 206 млн рублей выделили на ремонт дорог в Воскресенском районе в 2022 году

04 апреля 2022 19:16  [54] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Вознесенском районе Нижегородской области в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано в три раза больше дорог, чем в прошлом. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог.

Согласно информации, в 2021 году в районе было отремонтировано 4,6 км дорог, а в текущем планируется привести в нормативное состояние несколько участков общей протяжённостью 13,8 км. Стоимость ремонтных работ составит 206,5 млн рублей.

Уже в мае стартует ремонт на Заречной улице в Воскресенском. Её протяжённость составляет 2,1 км, включая мостовой переход. На нём также будет обновлено покрытие.

Как рассказал глава местного самоуправления Иван Мартынов, полноценного дорожного ремонта на Заречной улице не было около 30 лет, а ведь на ней живёт около 370 человек. Кроме того, поблизости расположен пруд, и благодаря ремонту дороги власти планируют реализовать планы по повышению туристической привлекательности этой зоны отдыха.

Напомним, что более 350 млн рублей направят на ремонт дорог в Дальнеконстантиновском районе по нацпроекту БКД в 2022 году. Кроме того, около 50 км дорог будут отремонтированы в Шахунском районе.

Ранее сообщалось, что всего в предстоящий ремонтный период в регионе планируется привести в нормативное состояние 703 км автомобильных дорог и 453,1 погонных метра мостов, на эти цели будет направлено 10,95 млрд рублей.

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Теги:
БКД Воскресенский район Нацпроект
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