Нижегородских уличных художников пригласили к участию в фестивале "ФормART" с многотысячным призовым фондом Общество

Дмитрий Горшков, Будущее: 1 место фестиваля ФормART в 2021 году Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Приволжском федеральном округе стартовал приём заявок на участие в фестивале стрит-арта "ФормART". Он проводится уже третий раз по инициативе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Как уточнили в пресс-службе полпредства, этот проект направлен на развитие уличного искусства, а также поддержку творчества молодых граффити-художников, которых привлекают к художественному оформлению населённых пунктов.

Тема фестиваля в этом году – "Сквозь время". Для участия в проекте художники должны создать стрит-арт объекты, которые отразят культурное наследие народов и регионов России.

Работы предлагается создать по одному из пяти направлений: "Художественные промыслы и ремёсла населения субъектов ПФО", "Многонациональность и этнокультурное многообразие ПФО", "Историческое и культурное наследие", "Традиционные художественные образы в современной стилизации" и "Этнокультурный футуризм".

С 5 апреля по 31 мая будет проходить отборочный этап: на сайте formartpfo.ru будут приниматься заявки от авторов в возрасте от 16 до 35 лет - как профессионалов, так и любителей. Участники должны заполнить анкету и загрузить эскиз конкурсной работы. Отбор финалистов будут проводить авторитетные эксперты.

Вышедшие в финальный этап конкурсанты смогут воплотить свои эскизы на стенах известных зданий. А победитель фестиваля осенью 2022 года будет определён народным голосованием на сайте проекта. Обладатели первых трёх мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.

Напомним, в прошлом году фестиваль "ФормART" был посвящён теме "Взгляд в будущее". В финал конкурса попала работа нижегородки Екатерины Скобелевой под названием "Будущее". Граффити размещено на Нижневолжской набережной - на причальной стенке.

Победителем Фестиваля была объявлена граффити-работа, созданная финалистом из Самарской области Дмитрием Горшковым. На его мурале изображены дирижабль, античная Венера и облака.