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"Ситикард" начал тестировать в Нижнем Новгороде виртуальную транспортную карту. Об этом сообщает телеканал "Волга".
Согласно информации, виртуальная карта будет доступна в специальном мобильном приложении. Пополнить ее можно будет с привязанной банковской карты или через систему быстрых платежей.
По словам руководителя "Ситикард" Юрия Рябикова, для виртуальной карты будут доступны все тарифы, включая и льготные. Достаточно будет указать СНИЛС – и карта привязана.
Отмечается, что другие платежные системы подобного транспортного функционала не имели.
Ранее карты Visa, Mastercard стали недоступны для оплаты проезда в общественном транспорте с помощью Apple Pay и Google Pay. Позже Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay.
После завершения тестирования новой виртуальной транспортной картой она станет доступна для всех нижегородцев.
Напомним, что о разработке виртуальной транспортной карты стало известно в марте этого года.
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