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Общество

"Ситикард" начал тестировать в Нижнем Новгороде виртуальную транспортную карту

06 апреля 2022 13:06  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Ситикард" начал тестировать в Нижнем Новгороде виртуальную транспортную карту. Об этом сообщает телеканал "Волга".

Согласно информации, виртуальная карта будет доступна в специальном мобильном приложении. Пополнить ее можно будет с привязанной банковской карты или через систему быстрых платежей.

По словам руководителя "Ситикард" Юрия Рябикова,  для виртуальной карты будут доступны все тарифы, включая и льготные. Достаточно будет указать СНИЛС – и карта привязана.

Отмечается, что другие платежные системы подобного транспортного функционала не имели.

Ранее карты Visa, Mastercard стали недоступны для оплаты проезда в общественном транспорте с помощью Apple Pay и Google Pay. Позже Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay.

После завершения тестирования новой виртуальной транспортной картой она станет доступна для всех нижегородцев.

Напомним, что о разработке виртуальной транспортной карты стало известно в марте этого года.

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Теги:
Транспорт
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