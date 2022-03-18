"Ситикард" начал тестировать в Нижнем Новгороде виртуальную транспортную карту Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Ситикард" начал тестировать в Нижнем Новгороде виртуальную транспортную карту. Об этом сообщает телеканал "Волга".

Согласно информации, виртуальная карта будет доступна в специальном мобильном приложении. Пополнить ее можно будет с привязанной банковской карты или через систему быстрых платежей.

По словам руководителя "Ситикард" Юрия Рябикова, для виртуальной карты будут доступны все тарифы, включая и льготные. Достаточно будет указать СНИЛС – и карта привязана.

Отмечается, что другие платежные системы подобного транспортного функционала не имели.

Ранее карты Visa, Mastercard стали недоступны для оплаты проезда в общественном транспорте с помощью Apple Pay и Google Pay. Позже Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay.

После завершения тестирования новой виртуальной транспортной картой она станет доступна для всех нижегородцев.

Напомним, что о разработке виртуальной транспортной карты стало известно в марте этого года.