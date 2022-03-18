Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров внесен в санкционный список США Политика

Игорь Комаров Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров внесен в санкционный список США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

Согласно информации, попадание в санкционный список влечет за собой заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с лицами, попавшими под санкции.

Напомним, что Игорь Комаров был назначен полномочным представителем президента РФ в ПФО в сентябре 2018 года. Ранее, с 2015 года, он занимал должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос". В июле 2018 года был назначен замминистра науки РФ.

Ранее ЕС ввёл санкции в отношении четырёх уроженцев Нижегородской области и Захара Прилепина.

Также под санкции США попал нижегородский авиазавод "Сокол".