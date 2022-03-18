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Репетиции парада Победы в Нижнем Новгороде пройдут во второй половине апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.
Согласно информации, репетиции парада к Дню Победы традиционно будут проведены во второй половине апреля.
Подробности о месте и времени проведения парада 9 мая будут сообщены дополнительно.
Также еще не сообщается, будут ли допущены к просмотру парада все желающие или нет.
Ранее сообщалось, что светодинамическое оформление Нижнего Новгорода к 9 мая и дню России оценено в 2,2 млн рублей. Декоративно-художественное оформление города в целом оценено почти в 9 млн рублей.
Напомним, что в прошлом году Парад Победы прошел на Нижне-Волжской набережной. В шествии участвовали порядка 1,3 тыс. человек, было задействовано около 90 единиц техники.
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