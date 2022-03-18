Убийца студентки из США в Нижегородской области приговорен к 24 лишения свободы Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Убийца студентки из США в Нижегородской области приговорен к 24 лишения свободы. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Напомним, что 34-летняя гражданка США Кетрин Сироу пропала на Бору 15 июня 2021 года. Вечером 18 июня волонтеры поисково-спасательных отрядов Нижегородской области обнаружили тело девушки.

Убийцей оказался неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления 44-летний житель Борского района. На время расследования он был заключен под стражу.

Следствие установило, что 15 июня 2021 года Кэтрин Сироу пыталась остановить попутку. Алексей Попов предложил подвезти ее. Он вывез девушку на безлюдный участок местности в районе д. Калинкино Городецкого района, где украл ее имущество на сумму более 80 тыс. рублей, после чего изнасиловал жертву и нанес два удара ножом в шею, от чего она скончалась на месте.

На имущество обвиняемого стоимостью более 270 тыс. рублей был наложен арест для возмещения гражданского иска, поданного матерью погибшей.

Суд признал Алексея Попова виновным по статьям 131 УК РФ, 162 УК РФ, 105 УК РФ (изнасилование, разбой, убийство). Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.