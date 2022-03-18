Глеб Никитин: С учетом ситуации в ИТ-отрасли строительство кампуса приобретает стратегическое значение Общество

"Проект IT-кампуса в Нижнем Новгороде приобретает стратегическое значение с учетом ситуации в IT-отрасли", - написал губернатор Нижегородский области Глеб Никитин в своем telegram-канале по итогам отчета премьер-министра Михаила Мишустина о работе Правительства РФ в 2021 году.

В частности, отчитываясь перед депутатами Госдумы РФ председатель Правительства РФ, заявил о выделении средств на строительство IT-кампусов в регионах России, в том числе и в Нижнем Новгороде. "Это не только комфортное жилье для студентов, аспирантов, но самое главное - современная инфраструктура для получения знаний", - сказал Михаил Мишустин.

"Рад услышать упоминание нашего региона в позитивном ключе", - написал Глеб Никитин в tg-канале, отметив при этом. что Нижегородская область одной из первых получит федеральные средства на создание межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в августе прошлого года лично представил проект Михаилу Владимировичу. "Получили высокие оценки", - отметил Глеб Никитин.

В заключение Глеб Никитин выразил уверенность, что "с такой поддержкой Президента и правительства у нас все получится".

Ранее сообщалось, что что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году и назван в честь Юрия Неймарка.

Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проекта. Планируется привлечение частных инвестиций.

Напомним, что что на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будет построено около 4200 жилых помещений для студентов.

Также там будет построен спортивный центр с бассейном, дополнительный учебный корпус и медицинский центр. Общая площадь строительства и благоустройства составит более 3 га.