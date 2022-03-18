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Экономика

Михаил Мишустин: "На строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде уже предусмотрено финансирование"

07 апреля 2022 15:33  [30] Экономика
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: http://government.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"На строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде уже предусмотрено финансирование", - заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время отчета кабинета министров РФ в Госдуме.

По его словам, всего по стране отобрано 27 заявок на строительство центров притяжения талантливой молодежи со всей России.

"Я лично видел эти проекты во время рабочих поездок в Екатеринбург, Томск, Нижний Новгород, Калининград. На первые восемь кампусов, пять из которых будут созданы с привлечением частных инвестиций, уже предусмотрено финансирование. Речь идет о проектах в Калининграде, Нижнем Новгороде, Томске, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве", - сказал Михаил Мишустин.

"Это не только комфортное жилье для студентов, аспирантов, но самое главное - современная инфраструктура для получения знаний", - сказал он в заключение.

Напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проекта. Планируется привлечение частных инвестиций.

Ранее также сообщалось, что на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде будет построено около 4200 жилых помещений для студентов.

Также там будет построен спортивный центр с бассейном, дополнительный учебный корпус и медицинский центр. Общая площадь строительства и благоустройства составит более 3 га.

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Теги:
IT Правительство Нижегородской области Правительство РФ
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