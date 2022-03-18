Россельхознадзор проверил качество семян для посевной в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты Нижегородского референтного центра Россельхознадзора накануне весенней посевной провели лабораторные исследования 189 партий семян различных культур на их посевные качества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года в рамках государственных и частных заказов было проведено 748 исследований на посевные качества семян, отобранных от 189 партий массой более 3 тысяч тонн.

В Россельхознадзоре добавили, что 40% исследованных образцов составили зерновые культуры, 45% - семена трав и 15% - овощные культуры. Семена проверяли на основные посевные качества: всхожесть, чистота, содержание семян других растений, заселённость вредителями, содержание вредных примесей, удельная масса.

Кроме того, четыре пробы семян зерновых культур были проверены на сортовую чистоту методом электрофореза. Сортовая чистота этих семян составила 100%.

Несоответствие по посевным качествам семян было выявлено только в трёх пробах. Так, одна проба семян гороха полевого (пелюшки), отобранная по госзаданию, была забракована по показателю всхожесть: 86% при норме не менее 92%. Кроме того, в двух пробах гороха, отобранных в рамках частного заказа, было обнаружено превышение содержания семян других растений, в том числе сорных, - до 25 раз, а показатель чистоты оказался на 25% ниже, чем положено нормативами.

В Россельхознадзоре напомнили, что в соответствии с требованиями Федерального закона "О семеноводстве" запрещается использовать для посева семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов.

Напомним, что в Нижегородской области в 2022 году посевные площади под сельхозкультурами будут увеличены почти на 3 тыс. гектаров.

Также сообщалось, что более 4,4 млрд рублей направят на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году.