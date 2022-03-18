Благоустройство парка им. Кулибина перенесено на 2023 год в связи со строительством метро Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство парка им. Кулибина перенесено на 2023 год в связи со строительством метро. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, 1 апреля в приказ Минграда Нижегородской области были внесены изменения, согласно которым проект благоустройства парка им. Кулибина должен быть представлен только 14 января 2023 года.

Также в перечне общественных территорий Нижнего Новгорода, нуждающихся в благоустройстве до 2024 года, проведение работ в парке значится не в 2022 году, а в 2023—2024 годах.

Информацию о переносе сроков работ ИА "Время Н" подтвердил источник в администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что изначально благоустройство в парке им. Кулибина планировалось провести в 2021 году. Подрядчик на работы был найден в июле, однако было принято решение перенести благоустройство на 2022 год.