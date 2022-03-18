Более 900 человек призовут на военную службу в Нижнем Новгороде 2022 году

Фото:
Более 900 человек в возрасте 18-27 лет планируется призвать в ряды вооруженных сил из Нижнего Новгорода в 2022 году. Об этом сообщает городской департамент по безопасности и мобилизационной подготовке.
Напомним, 1 апреля в Нижегородской области начался весенний призыв на военную службу. Всего в регионе планируется призвать около 3 000 человек. Призывники будут направлены во все виды и рода войск ВС РФ. Первая отправка призванных на военную службу граждан планируется с 13 мая.
В рамках призывной кампании также запланировано проведение различных военно-патриотических мероприятий: "День призывника" в городском парке Победы, военно-спортивные мероприятия, посещение воинских частей Нижегородского гарнизона, а также торжественные проводы на военную службу в Президентский и Семёновский полки.
В период призыва граждан на военную службу в администрации Нижнего Новгорода до 15 июля будет работать прямая телефонная линия по вопросам, касающимся обеспечения законных прав призывников. Тел.: 467-10-90, с 10:00 до 16:00 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней).
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российских призывников не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+