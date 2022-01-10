Мобилизационный людской резерв набирают в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области продолжается набор контрактников в мобилизационный людской резерв - проект БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны). Как сообщили в Военкомате Нижегородской области, набор объявлен по решению руководства страны и Минобороны РФ в целях повышения обороноспособности государства.

Напомним, в декабре 2021 года на базе военной части в Кстове прошли первые учебные сборы добровольцев мобилизационного людского резерва. В них принял участие 41 военнослужащий запаса.

Как уточнили в Военном комиссариате, в резерв ВС РФ набирают граждан России, годных по состоянию здоровья, с образованием не ниже основного общего (9 классов). Существуют возрастные ограничения: для солдат, прапорщиков и сержантов - до 42 лет; для младших офицеров – до 47 лет, для старшего офицерского состава - майоров, подполковников – до 53 лет, полковников - до 57 лет.

Срок контракта составляет 3 года. Служба в резерве подразумевает в мирное время - военные сборы (тренировочные занятия); в военное время – решение задач по прямому предназначению.

По контракту предоставляются льготы и компенсации. Например, за трое суток пребывания на сборах офицер будет получать до 10 тыс. руб., прапорщики, сержанты и солдаты – до 5 тыс. руб. За 30 суток пребывания на военных сборах (проводятся один раз в год) офицеру выплатят от 30 до 55 тыс. руб.; остальным – от 10 до 30 тыс. руб.

На время занятий и сборов резервисты обеспечиваются трёхразовым питанием, а также обмундированием (на весь период службы).

Также гарантируется бесплатное медицинское обеспечение и страхование жизни и здоровья за государственный счёт.

При выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах за резервистом сохраняется рабочее место и заработная плата.

Для поступления на службу в резерве нужно обратиться с заявлением в военкомат по месту жительства. Там же проконсультируют по всем сопутствующим вопросам.

Кроме того, свои вопросы можно задать по телефонам: 8(831) 428-74-65, 8 (831) 433-35-45. Также подробная информация размещена на сайте:reserv.mil.ru.

Напомним, в осеннюю призывную кампанию 2021 года во все виды и рода войск Вооруженных сил РФ пошли служить почти 2 000 жителей области, из них около 700 призывников - из Нижнего Новгорода.