Нижегородский минздрав рассказал о количестве вакцин от COVID-19 в регионе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский минздрав рассказал НИА "Нижний Новгород" о количестве вакцин от COVID-19 в регионе.

Согласно информации, на сегодняшний день в Нижегородской области имеется 365 693 комплектов двухкомпонентной вакцины "Спутник V", "ЭпивакКороны" – 46 288 комплектов, "КовиВак" – 7 693 комплектов.

Также в наличии имеется 1699 доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт, а для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет доступно 456 комплектов вакцины "Спутник М".

Ранее сообщалось, что более 2,4 тысяч подростков сделали прививку от COVID-19 в Нижегородской области. Также в регионе вакцинацию прошли почти 500 беременных женщин.