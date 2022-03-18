Нижегородский минздрав рассказал о количестве вакцин от COVID-19 в регионе

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Нижегородский минздрав рассказал НИА "Нижний Новгород" о количестве вакцин от COVID-19 в регионе.
Согласно информации, на сегодняшний день в Нижегородской области имеется 365 693 комплектов двухкомпонентной вакцины "Спутник V", "ЭпивакКороны" – 46 288 комплектов, "КовиВак" – 7 693 комплектов.
Также в наличии имеется 1699 доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт, а для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет доступно 456 комплектов вакцины "Спутник М".
Ранее сообщалось, что более 2,4 тысяч подростков сделали прививку от COVID-19 в Нижегородской области. Также в регионе вакцинацию прошли почти 500 беременных женщин.
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