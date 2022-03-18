Более 2,4 тысячи подростков сделали прививку от COVID-19 в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 2,4 тысячи детей сделали прививку от COVID-19 в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.

Согласно информации, 2 404 подростка в возрасте от 12 до 18 лет прошли вакцинацию 1 компонентом вакцины, а 1 766 человек сделали оба компонента.

Всего же в Нижегородской области первым компонентом вакцины вакцинировались 1 918 886 человек, а двумя - 1 671 135 человек.

Ранее сообщалось, что почти 500 беременных женщин вакцинировались от COVID-19 в Нижегородской области.