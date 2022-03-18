Фото:
ПИМУ расширит программу по изучению медицинской генетики. Об этом сообщает пресс служба университета.
Согласно информации, в рамках программы "Приоритет-2030" Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) введет дополнительные часы по изучению медицинской генетики на каждом курсе, начиная с третьего, на всех факультетах: лечебном, педиатрическом, стоматологическом, фармацевтическом и медико-профилактическом.
Также программа будет расширена в соответствующем постдипломном образовании ординаторов в 2023 году.
По словам ректора ПИМУ Николая Карякина, многие клинические рекомендации включают в себя методы медицинской генетики. Дополнительное изучение генетики направлено на то, чтобы студенты в будущем могли понимать когда и на какие именно исследования нужно направить пациента, а также уметь читать результаты молекулярных генетических исследований.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+