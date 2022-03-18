ПИМУ расширит программу по изучению медицинской генетики Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ПИМУ расширит программу по изучению медицинской генетики. Об этом сообщает пресс служба университета.

Согласно информации, в рамках программы "Приоритет-2030" Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) введет дополнительные часы по изучению медицинской генетики на каждом курсе, начиная с третьего, на всех факультетах: лечебном, педиатрическом, стоматологическом, фармацевтическом и медико-профилактическом.

Также программа будет расширена в соответствующем постдипломном образовании ординаторов в 2023 году.

По словам ректора ПИМУ Николая Карякина, многие клинические рекомендации включают в себя методы медицинской генетики. Дополнительное изучение генетики направлено на то, чтобы студенты в будущем могли понимать когда и на какие именно исследования нужно направить пациента, а также уметь читать результаты молекулярных генетических исследований.