Нижегородцы могут подать заявки на конкурс "Мастера гостеприимства" до 24 апреля Общество

Фото: организаторы конкурса

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородцы могут подать заявки на конкурс "Мастера гостеприимства" до 24 апреля. Об этом сообщает организатор – президентская платформа "Россия – страна возможностей".

Согласно информации, подать заявку можно на сайте проекта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь пригласил жителей региона активно участвовать в конкурсе.

Он напомнил, что в прошлом году в Нижнем Новгороде прошел финал конкурса, а трое нижегородских представителей туриндустрии вошли в число финалистов.

"Сейчас внутренний туризм получил дополнительные возможности развития, и я уверен, что конкурс поможет оформиться новым идеям. Кроме того, в рамках конкурса формируется сообщество профессионалов, а найти партнеров и единомышленников для реализации своих инициатив порой важнее, чем победить", - сказал Глеб Никитин.

Участниками "Мастеров гостеприимства" могут стать работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, студенты, представители других креативных индустрий, желающие попробовать себя в этом профессиональном направлении.

Напомним, что в 2021 году в конкурсе победу одержали три участника из Нижегородской области: Екатерина Крюнас из Городца, Алексей Гроза из села Владимирское и Мария Хохлова из Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма и гостеприимства.

Организаторами выступает президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Молодежное направление конкурса – "Мастера гостеприимства. Студенты" - реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.