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Проверки гарантийных дорог после зимы начались в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, в прошлом году по объемам ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Нижегородская область заняла первое место в России – было отремонтировано 5,8 млн кв. м дорожного полотна.
Как рассказал директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин, в течение зимы специалисты ГУАД еженедельно объезжали находящиеся на гарантии дороги. После наступления весны в управлении отметили хорошее качество дорог.
"Гарантия на выполненные по нацпроекту работы составляет 5 лет, поэтому подрядчики экономически заинтересованы в том, чтобы качественно провести ремонт с первого раза и потом не переделывать что-то", - сказал Владимир Тужилин.
Также за состоянием проезжей части наблюдают местные жители, которые при появлении каких-либо подозрений относительно качества сообщают об этом местным властям и в ГУАД.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижегородской области планируется отремонтировать более 700 км дорог.
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