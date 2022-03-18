Проверки гарантийных дорог после зимы начались в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проверки гарантийных дорог после зимы начались в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в прошлом году по объемам ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Нижегородская область заняла первое место в России – было отремонтировано 5,8 млн кв. м дорожного полотна.

Как рассказал директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин, в течение зимы специалисты ГУАД еженедельно объезжали находящиеся на гарантии дороги. После наступления весны в управлении отметили хорошее качество дорог.

"Гарантия на выполненные по нацпроекту работы составляет 5 лет, поэтому подрядчики экономически заинтересованы в том, чтобы качественно провести ремонт с первого раза и потом не переделывать что-то", - сказал Владимир Тужилин.

Также за состоянием проезжей части наблюдают местные жители, которые при появлении каких-либо подозрений относительно качества сообщают об этом местным властям и в ГУАД.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижегородской области планируется отремонтировать более 700 км дорог.