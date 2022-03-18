Сантехника Vitra: новые стандарты качества и надежности

Сантехническая керамика, то есть такие приборы, как умывальники и унитазы, являются обязательным оборудованием любой ванной комнаты. Очень богатый ассортимент продуктов, доступных на рынке, осложняет решение о покупке. Так что стоит знать, на что обратить внимание. На сайте https://www.infpol.ru можно узнать о продукции бренда Vitra.

Что нужно знать о раковинах?

Просто зайдите в первый лучший магазин аксессуаров для ванной комнаты (как традиционный, так и онлайн), чтобы убедиться, что раковины делятся на стандартные и более сложные.

Типичные размеры: ширина от 30 до 60 см и глубина 25-55 см. Однако встречаются модели гораздо шире, например, модель Vitra Metropole Autoclean имеет ширину 80 см. Помните, что форма раковины сильно влияет на ее цену, поэтому, если вы думаете о том, как сэкономить, давайте выберем более дешевые модели: простые, обтекаемые с закругленными формами, такие как раковина Vitra. Более дорогие с сильно очерченной линией, круглые или прямоугольные это, например, Vitra Sento.

Прежде чем мы купим раковину, мы должны выбрать смеситель для ванной комнаты, потому что штормовая обычно устанавливается на раковину, а настенная непосредственно для установки. Соответственно, вы также должны принять решение о монтаже раковины заранее, потому что вы можете прикрепить ее к стене (винтами или с помощью кронштейнов), или поставить ее на тумбу или столешницу.

Унитаз: полезная информация

Выбор здесь можно разделить на стоячие и подвесные унитазы. Первый монтируется на пол. Он имеет видимый резервуар для воды для смыва. Наиболее популярными, без сомнения, являются компактные унитазы. В настоящее время это стандарт, действующий в современной ванной комнате, тем более что такие приборы легко монтировать самостоятельно.

В основном они имеют длину 67-70 см, но также доступны меньшие (до 60 см), идеально подходящие для небольших ванных комнат. Независимо от того, какое сиденье для унитаза мы покупаем, оно должно быть без излишеств, таких как Flush Vitra Metropole Slim. В чем это заключается? Такие современные устройства не имеют керамической кромки, которая окружает внутреннюю часть унитаза, предотвращая попадание воды во время промывки. В отличие от старых моделей – здесь нет закрытого с трех сторон фланца, потому что вытекающая вода движется вокруг чаши или углубленного канала. Еще одним преимуществом этого решения являются экономические и экологические проблемы, потому что при промывке мы используем меньше воды, чем традиционно.

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