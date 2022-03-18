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Общество

Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила магазин Levi's о недопустимости нарушения трудового законодательства

31 марта 2022 11:07  [96] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Магазин американского производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co предостережен о недопустимости нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской инспекции труда.

Компания была предупреждена, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.

В настоящее время ведомство ожидает уведомление об исполнении предостережения от магазина.

Ранее предостережения были выданы магазинам Uniqlo, ZARA, H&M, OBI, ресторанам "Макдоналдс" и KFC, курьерской службе DHL, производителю компьютерных процессоров и ПО Intel,  пивзаводу Heineken и магазину спорттоваров Decathlon.

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Теги:
Госинспекция труда
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