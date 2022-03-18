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Анонсы событий для СМИ на 13 апреля 2022 года
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Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 апреля

13 апреля 2022 12:15  [138] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

327 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 12 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано еще 311 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 413 149 человека.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались 2 нижегородца, общая статистика летальных исходов достигла 11 406 человек. 12 апреля в регионе с больничных выписались 453 человека, а всего с начала пандемии с болезнью справились 397 865 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 75 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.83. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

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Теги:
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