Работник нижегородского шиномонтажа получил 95% ожогов тела Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Работник нижегородского шиномонтажа получил 95% ожогов тела. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области.

Согласно информации, 45-летний работник шиномонтажа в результате несчастного случая из-за прорыва теплоцентрали получил около 95% ожогов всего тела.

Далее пострадавший выбрался из кипятка, добрался до шиномонтажа, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В настоящее время Госинспекций труда выясняются причины и обстоятельства несчастного случая.

Ранее сообщалось, что один рабочий погиб, а второй получил ранения в результате обрушения вышки-туры на стройке в поселке Пешелань.