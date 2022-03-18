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Работник нижегородского шиномонтажа получил 95% ожогов тела. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области.
Согласно информации, 45-летний работник шиномонтажа в результате несчастного случая из-за прорыва теплоцентрали получил около 95% ожогов всего тела.
Далее пострадавший выбрался из кипятка, добрался до шиномонтажа, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В настоящее время Госинспекций труда выясняются причины и обстоятельства несчастного случая.
Ранее сообщалось, что один рабочий погиб, а второй получил ранения в результате обрушения вышки-туры на стройке в поселке Пешелань.
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