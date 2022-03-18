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Общество

Улицы и фасады домов моют в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде

14 апреля 2022 18:20  [34] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 5 апреля, моют улицы и фасады домов. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Так, на сегодняшний день в Московском районе рабочие чистят прибордюрные полосы по проспекту Героев, Московскому шоссе, а также на улицах Рябцева, Народной, Никонова. Кроме того, ведутся работы по чистке ливнеприемника на ул.Народной, 36-38 и приведению в порядок газонов на улицах Никонова, Чаадаева, Буревестника и Московском шоссе.Также коммунальщики очищают столбы от рекламных расклеек.

В Канавинском районе на Комсомольском шоссе коммунальные службы чистят колодцы, а на Московском шоссе приводят в порядок прибордюрные полосы. Кроме того, на улицах Обухова, Спортивной, Бетанкура, Карла Маркса, Пролетарской, Волжской набережной и Мещерском бульваре проходят работы по уборке мусора. На улице Сергея Акимова коммунальщики моют остановочные павильоны

В Автозаводском районе рабочие расчищают прибордюрные полосы на улицах Героя Смирнова, Строкина, Веденяпина, Автомеханической, Комсомольской, Лесной, проспекте Бусыгина и других. На улицах Гайдара, Краснодонцев идёт сбор мусора с газонов.

В автозаводской администрации сообщили, что 15 апреля состоится субботник в пос. Мостоотряд. Желающие принять участие, могут обращаться по телефону: 269-35-41 (ТОС № 16).

В Сормовском районе дорожные бригады собирают мусор с газонов на улицах Станционной, Коммунальной и объездной ТЭЦ. На улицах Ужгородской, Землячки, Ясной, Новые Пески, Планировочной идёт мойка остановочных павильонов и очистка опор освещения. Прибордюрные полосы очищают на улицах Метро, Федосеенко, проспекте Союзном. А в скверах и на озеленённых территориях чистят газоны и пешеходные зоны - на улицах Гаугеля, Героев Космоса, в скверах на ул.Никиты Рыбакова, пр.Кораблестроителей и им. Ленинского Комсомола.

В Советском районе сегодня проводятся работы на улицах Корнилова, Шишкова, Белинского, Ванеева, Рокоссовского, Н.Сусловой и на проспекте Гагарина. Там чистят прибордюрные полосы, проводят расчистку от рекламных объявлений и мусора.

В Приокском районе также продолжаются уборка прибордюрных полос и сбор мусора с газонов. Сегодня коммунальщики работают на проспекте Гагарина, улицах Медицинской, Щербинки-1, Корейской, Бонч-Бруевича и Елисеева. Кроме того, идёт мойка лавок, урн, остановок. К уборке присоединились и сотрудники предприятий.

В Ленинском районе подрядные организации работают на улицах Новикова-Прибоя, Академика Баха, Тургайской, где очищают прибордюрные полосы и моют ограждения. Кроме того, рабочие продолжают чистить дождеприемные колодцы на улицах Космонавта Комарова и собирать мусор в зоне отдыха на берегу Оки, на улицах Краснознаменной, Премудрова, Космонавта Комарова, Херсонской и проспекте Ленина.

В Нижегородском районе сотрудники обслуживающей и подрядных организаций проводят мойку улично-дорожной сети и фасадов домов. Коммунальщики очищают прибордюрные полосы и тротуары, красят ограждения, собирают мусор и моют остановочные павильоны. Работа ведётся на улицах Белинского, Родионова, Казанском шоссе, Большой Перекрестной, Шевченко, Бринского, Тургенева, Радужной, Ковровской, Фруктовой, Касьянова, а также на внутриквартальных проездах и придомовых территориях. Кроме того, на дороге с улицы Касьянова к Радиорынку ведётся ямочный ремонт.

Напомним, ранее в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде начался ямочный ремонт дорог.

Общегородской субботник в Нижнем Новгороде пройдет 16 апреля.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство Субботник
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