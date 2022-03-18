Администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию пр.Ленина в Нижнем Новгороде Общество

Анализ вывесок на пр. Ленина Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, новая концепция будет распространяться на участок проспекта от улицы Июльских Дней до улицы Космонавта Комарова.

Таким образом, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде единый дизайн-код введен на 22 улицах.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что в этом году будет разработана концепция еще 8 улиц: ул. Рокоссовского, ул. Чкалова, пр. Гагарина (от пл. Лядова до ул. Бекетова), ул. Ульянова, ул. Максима Горького, ул. Коминтерна, пл. Революции и ул. Октябрьская.

Ранее Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, улицы Веденяпина и проспекта Молодежный.

Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.