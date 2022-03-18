Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2022 18:35  [46] Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи со смертью Николая Жаркова
15 апреля 2022 18:24  [51] Конкурс на самую чистую территорию около дома начнется 16 апреля в Нижнем Новгороде
15 апреля 2022 17:58  [72] Более 400 человек примут участие в субботнике на территории Нижегородского кремля 16 апреля
15 апреля 2022 17:45  [84] Администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию пр.Ленина в Нижнем Новгороде
15 апреля 2022 17:23  [94] Нижегородская ГЖИ уже получила около 400 обращений по корректировке платы за ЖКХ в этом году
15 апреля 2022 17:10  [129] "Дом народного единства" презентовали в Нижнем Новгороде
15 апреля 2022 16:30  [158] Репетиции Парада Победы на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде начнутся 30 апреля
15 апреля 2022 16:15  [150] Нижегородский архсовет согласовал проект экопарка на Гребном канале
15 апреля 2022 15:31  [136] Нижегородский водоканал к 1 июня благоустроит 770 объектов
15 апреля 2022 15:08  [132] Евгений Люлин: "Ильино-Заборское - пример того, как нужно комплексно развивать сельские территории"
Общество

Администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию пр.Ленина в Нижнем Новгороде

15 апреля 2022 17:45  [84] Общество
Анализ вывесок на пр. Ленина

Анализ вывесок на пр. Ленина

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администрация утвердила архитектурно-художественную концепцию проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, новая концепция будет распространяться на участок проспекта от улицы Июльских Дней до улицы Космонавта Комарова. 

Таким образом, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде единый дизайн-код введен на 22 улицах.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что в этом году будет разработана концепция еще 8 улиц: ул. Рокоссовского, ул. Чкалова, пр. Гагарина (от пл. Лядова до ул. Бекетова), ул. Ульянова, ул. Максима Горького, ул. Коминтерна, пл. Революции и ул. Октябрьская.

Ранее Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, улицы Веденяпина и проспекта Молодежный.

Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура Ленинский район Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph