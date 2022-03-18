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Менее 300 случаев заражения COVID-19 выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки

17 апреля 2022 12:24  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

289 случаев заражения COVID-19 выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки - 16 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 298 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Нижегородской области инфекцией заразились 414 346 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались трое нижегородцев. Таким образом, общая статистика летальных исходов достигла 11 416 человек. 16 апреля в регионе с больничных выписались 266 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 399 224 нижегородца. Госпитализировано за последние сутки 50 человек.

Коллективный иммунитет в Нижегородской области составляет 42,6%.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.83. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 17%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

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Теги:
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