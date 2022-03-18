Два детсада в ЖК "Новая Кузнечиха" будут построены до конца 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два детсада в ЖК "Новая Кузнечиха" будут построены до конца 2022 года. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье".

Как сообщили представители мэрии Нижнего Новгорода на странице Глеба Никитина в соцсети Вконтакте, отвечая на вопрос подписчика, строительно-монтажные работы завершаются в детсаде №37 (Мечтателей,6) и №38 (Романтиков, 1А).

Ранее депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили выделение дополнительных 32,7 млн рублей на строительство детсада №38 по генплану в ЖК "Новая Кузнечиха".

Также напомним, что в апреле новый детский сад на 280 мест открылся в ЖК "Гагаринские высоты".