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Общество

Ямочный ремонт пройдет на 10 километрах трассы М-7 "Волга"

19 апреля 2022 11:21  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ямочный ремонт пройдет на 10 километрах трассы М-7 "Волга". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, работы пройдут на 340 км трассы в Гороховецком районе, 374-375 км в Дзержинске и в Володарском районе на километрах 364-365 (около р.п. Смолино), 342-343 (с. Мячково), 347-348, 348-349 (около с. Старково), 350-351 (д. Гладково), 354-356 (с. Золино), 349-350.

Всего на ямочный ремонт выделено 21,7 млн рублей.

Работы будут выполнены до 10 мая.

Ранее сообщалось, что более 140 км трассы М-7 отремонтируют в 2022-2024 годах в Нижегородской области.

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Теги:
М-7 Ремонтные работы
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