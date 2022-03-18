Ямочный ремонт пройдет на 10 километрах трассы М-7 "Волга" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ямочный ремонт пройдет на 10 километрах трассы М-7 "Волга". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, работы пройдут на 340 км трассы в Гороховецком районе, 374-375 км в Дзержинске и в Володарском районе на километрах 364-365 (около р.п. Смолино), 342-343 (с. Мячково), 347-348, 348-349 (около с. Старково), 350-351 (д. Гладково), 354-356 (с. Золино), 349-350.

Всего на ямочный ремонт выделено 21,7 млн рублей.

Работы будут выполнены до 10 мая.

Ранее сообщалось, что более 140 км трассы М-7 отремонтируют в 2022-2024 годах в Нижегородской области.