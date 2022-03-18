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Экономика

Более 9 млрд рублей потребуется на проведение посевной кампании в Нижегородской области

19 апреля 2022 15:48  [1] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 9 млрд рублей потребуется на проведение посевной кампании в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Олег Григорьев в ходе заседания комитета ЗС НО по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий.

По его словам, в настоящее время в регионе создан региональный штаб для оперативного решения возникающих проблем, определена структура затрат на проведение посевной кампании, решаются вопросы финансового обеспечения.

По прогнозам минсельхоза региона, посевная площадь под зерновыми, зернобобовыми, яровыми и масличными культурами в регионе увеличится.
Под овощами открытого грунта, картофелем, сахарной свеклой площади - сохранятся на уровне 2021 года.

В весенне-полевых работах 2022 года будут задействованы более 6 тысяч тракторов, 2 тысяч плугов, около 2 тысяч культиваторов и комбинированных агрегатов, 1,9 тысяч сеялок и посевных комплексов и другая техника.

На проведение всех работ потребуется более 9 млрд рублей – на приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, новой техники, запчастей, семян. Средства товаропроизводителей при этом составят порядка 3 млрд рублей.

"Мы видим, что подготовка к весенне-полевым работам в Нижегородской области идет полным ходом, уже демонстрируются высокие показатели. Приятно, что отечественные производители активно включаются в процесс импортозамещения средствами защиты растений - сегодня это предприятия "Август", "Щелково Агрохим", ГК "Шанс". Уже в первом полугодии из бюджетов разных уровней планируется выделить более 2 млрд рублей, в том числе на поддержку собственного производства молока, элитного семеноводства. Будут выделяться субсидии на строительство животноводческих объектов, покупку техники и оборудования", - сказал председатель профильного комитета Игорь Тюрин.

Также на заседании комитета парламентарии обсудили доклад министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Романа Воробьева о реализации госпрограммы "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области".

Он отметил, что на 2022 год госпрограмма предусматривает финансирование на сумму более 18 млн рублей. Средства планируется направить на предоставление субсидий, научно-исследовательские работы в этой области и обеспечение ее кадрами.

Напомним, что более 50 млн рублей выделено на грантовую поддержку нижегородских фермеров в 2022 году.

Ранее сообщалось также, что Россельхознадзор проверил качество семян для посевной в Нижегородской области. В Россельхознадзоре добавили, что 40% исследованных образцов составили зерновые культуры, 45% - семена трав и 15% - овощные культуры. Семена проверяли на основные посевные качества: всхожесть, чистота, содержание семян других растений, заселённость вредителями, содержание вредных примесей, удельная масса.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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