Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2022 12:52  [52] Более 10 пунктов по приёму автопокрышек будет создано в Нижнем Новгороде
20 апреля 2022 12:46  [92] Новые городовые появятся на улицах Нижнего Новгорода
20 апреля 2022 11:56  [91] Более 2,5 тысячи человек начнут бесплатное переобучение в РАНХиГС в апреле
20 апреля 2022 11:47  [111] Почти 100 человек в Нижегородской области доставлены в больницы с коронавирусом за последние сутки
20 апреля 2022 11:23  [153] Центр Нижнего Новгорода перекроют 24 апреля из-за Крестного хода
20 апреля 2022 11:14  [121] Благоустройство "Памятника природы "Дубрава" оценено более чем в 9 млн рублей
20 апреля 2022 11:06  [114] Нижегородские спасатели напомнили правила поведения во время паводка
20 апреля 2022 10:40  [130] Депутаты Гордумы Дзержинска вновь вернулись к обсуждению темы Черняховского путепровода
20 апреля 2022 10:25  [184] Эвакуированная в Нижегородскую область жительница Донецка приняла российское гражданство
20 апреля 2022 10:13  [156] Памятную доску в честь тренера по конькобежному спорту Юрия Круглова установят на стадионе "Труд"
Общество

Почти 100 человек в Нижегородской области доставлены в больницы с коронавирусом за последние сутки

20 апреля 2022 11:47  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

269 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 19 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 279 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 415 177 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались три нижегородца. А общая статистика летальных исходов достигла 11 426 человек. 19 апреля в регионе с больничных выписался 271 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 400 015 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 98 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Также в регионе ношение масок в общественных местах теперь не будет регламентировано указом губернатора. Помимо этого исключена рекомендация о дистанционном обучении и другие дублирующие предписание Роспотребнадзора пункты

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph