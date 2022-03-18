Почти 100 человек в Нижегородской области доставлены в больницы с коронавирусом за последние сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

269 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 19 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 279 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 415 177 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались три нижегородца. А общая статистика летальных исходов достигла 11 426 человек. 19 апреля в регионе с больничных выписался 271 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 400 015 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 98 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Также в регионе ношение масок в общественных местах теперь не будет регламентировано указом губернатора. Помимо этого исключена рекомендация о дистанционном обучении и другие дублирующие предписание Роспотребнадзора пункты