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Общество

Четыре нижегородца скончались от коронавируса за последние сутки

19 апреля 2022 11:35  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

279 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 18 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 283 случая заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 414 908 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались четыре нижегородца. А общая статистика летальных исходов достигла 11 423 человек. 18 апреля в регионе с больничных выписались 225 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 399 744 нижегородца. Госпитализировано за последние сутки 84 человека.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.92. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 16%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Также в регионе отменено обязательное ношение масок в общественных местах. Также исключена рекомендация о дистанционном обучении и другие дублирующие предписание Роспотребнадзора пункты

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Теги:
Коронавирус
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