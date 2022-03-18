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Бизнес

ВТБ Лизинг улучшил условия финансирования автомобилей и техники с пробегом

20 апреля 2022 14:50  [99] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ Лизинг улучшил условия финансирования автомобилей и техники с пробегом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ Лизинг улучшил условия финансирования легковых и грузовых автомобилей, прицепов и самоходных машин с пробегом. В рамках программы увеличены лимиты по возрасту и сроки эксплуатации транспортных средств. Компания также расширила продуктовую линейку за счет техники китайских производителей.

Теперь максимальный возраст на момент рассмотрения сделки для автомобилей и техники с пробегом, произведенных в Китае, России и других странах СНГ, составляет 4 года (ранее 3 года), а для выпущенных в Европе, США, Корее и Японии — 5 лет (ранее 4 года).

Максимальный срок использования с учетом срока лизинга для легковых автомобилей, произведенных в Китае и странах СНГ, а также китайских самоходных и грузовых машин категории "С" и "В" составляет 6 лет. Для грузовых машин категории "С" и "В", прицепов, полуприцепов и самоходных машин, произведенных в странах СНГ, срок эксплуатации продлен до 8 лет. Для европейских, американских, корейских и японских грузовых машин категории "С" срок увеличен до 12 лет.

"С учетом чувствительного роста цен и сложившегося на российском рынке дефицита новых автомобилей и техники мы расширяем своё предложение в части финансирования автотранспорта с пробегом, поскольку понимаем, что он может стать единственной доступной альтернативой для бизнеса. На сегодняшний день для предприятий, где машины являются активом, их приобретение на вторичном рынке в лизинг становится самым выгодным решением. Изучив предложения поставщиков, компании смогут выбрать транспорт по оптимальной для себя стоимости и дополнительно сэкономить за счет налоговых льгот в период финансовой аренды", — отметил Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг.

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Теги:
Банки ВТБ
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