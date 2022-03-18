Более 400 тысяч га планируется засеять зерновыми в рамках посевной кампании в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Посевная кампания началась в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в рамках весенней посевной кампании зерновыми культурами уже засеяно 110 гектаров.

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, в Починковском и Шатковском районах уже засеяно 50 гектаров овсом и 60 гектаров пшеницей.

Также он рассказал, что в этом году планируется засеять зерновыми 408 тысяч га, что на 21 тысяч га больше, чем в 2021 году. Будут посеяны пшеница, ячмень, овес, а также зернобобовые и крупяные культуры.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в регионе в полном объеме имеются семена зерновых культур, картофеля, подсолнечника, льна-долгунца и овощей.

Также ведется работа по завозу оплаченных семян многолетних трав, кукурузы, сахарной свеклы и масличных культур.

Ранее сообщалось, что более 9 млрд рублей потребуется на проведение посевной кампании в Нижегородской области.

Также напомним, что более 50 млн рублей выделено на грантовую поддержку нижегородских фермеров в 2022 году.