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Общество

Уроженец Арзамасского района погиб во время спецоперации на Украине

20 апреля 2022 15:10  [155] Общество

Фото: Арзамасский коммерческо-технический техникум

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уроженец Арзамасского района погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщается в официальной группе Арзамасского коммерческо-технического техникума в соцсети "ВКонтакте".

Согласно информации, 19-летний Никита Кошелев погиб 19 апреля 2022 года, выполняя воинский долг.

В техникуме он обучался с 2018 по 2021 года по профессии "Автомеханик".

"Никита был добрым, отзывчивым, жизнерадостным, никогда не унывал. В общении с ребятами и преподавателями был вежлив и дружелюбен. Со всеми имел ровные отношения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели 28 уроженцев Нижегородской области с начала операции.

Напомним, что семьям нижегородцев, погибших в ходе военной спецоперации на территории Украины, будет выплачено по 2 млн рублей.

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Теги:
Армия Военные
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