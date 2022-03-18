Ещё пять нижегородцев погибли во время спецоперации на Украине Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

По официальным данным, ещё 5 жителей Нижегородской области пали смертью храбрых во время выполнения воинского долга в ходе спецоперации на территории Украины. Об сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, Антонов Илья, Кайнов Алексей, Коробков Сергей, Коротков Александр и Ягидаров Денис посмертно будут представлены к государственным наградам.

Ранее стало известно о гибели Андрея Глена, Александра Хрипунова, Алексея Грачёва, Улвина Дадашова, Александра Захарова, Алексея Крауклиса, Алексея Войкина, Андрея Исаенко, Евгения Сутягина, Андрея Самохина, Ивана Алексеева, Александра Рысева, Алексея Савенкова, Николая Ленковского, Михаила Солянинова, Андрея Рахматуллина, Александра Вавилина, Никиты Ильины, Павла Обрежи, Александра Сквознякова, Павла Кованцева, Георгия Лаптева и Сергея Горохова.

Всего в списке погибших с начала операции - 28 представителей региона.

Напомним, что семьям нижегородцев, погибших в ходе военной спецоперации на территории Украины, будет выплачено по 2 млн рублей.