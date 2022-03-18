Глеб Никитин и Никол Пашинян возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле.
В мероприятии приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Также Глеб Никитин представил Николу Пашиняну результаты и планы по комплексному благоустройству Нижегородского кремля.
Кроме того, они посетили Михайло-Архангельский собор, Аллею воинской славы и колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора.
В ближайшее время Глеб Никитин и Никол Пашинян проведут рабочую встречу.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин лично встретил Никола Пашиняна в аэропорту "Нижний Новгород".
Напомним, Никол Пашинян 19 апреля прибыл с официальном визитом в Россию. Согласно информации, в ходе визита уже состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Армения и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетических и неэнергетических проектов и другие документы.
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