Глеб Никитин и Никол Пашинян возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле Политика

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле.

В мероприятии приняли участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Также Глеб Никитин представил Николу Пашиняну результаты и планы по комплексному благоустройству Нижегородского кремля.

Кроме того, они посетили Михайло-Архангельский собор, Аллею воинской славы и колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора.

В ближайшее время Глеб Никитин и Никол Пашинян проведут рабочую встречу.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин лично встретил Никола Пашиняна в аэропорту "Нижний Новгород".

Напомним, Никол Пашинян 19 апреля прибыл с официальном визитом в Россию. Согласно информации, в ходе визита уже состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Армения и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетических и неэнергетических проектов и другие документы.