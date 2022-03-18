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Политика

Глеб Никитин представил Николу Пашиняну промышленный потенциал Нижегородской области

21 апреля 2022 09:12  [98] Политика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глеб Никитин представил Николу Пашиняну промышленный и научно-образовательный потенциал Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, 20 апреля в Нижегородском кремле состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Известно, что визит иностранной делегации состоялся в год 30-летия с момента установления дипломатических связей между Россией и Арменией, а также 25-летия заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Считаю, что у нас есть хороший задел для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. В регионе создан центр импорта и импортозамещения, активно работает центр развития экспорта нижегородской продукции. Говоря об имеющемся двустороннем сотрудничестве, хотелось бы отметить, что наблюдается стабильный рост товарооборота", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что нижегородские компании уже имеют большой опыт взаимодействия с предприятиями Армении. Хорошая перспектива есть у сотрудничества в сфере сельского хозяйства и торговли, в ИТ-отрасли. Рассматриваются возможности расширения присутствия продовольственных товаров из Армении в Нижегородской области.

"Мы заинтересованы не только в сохранении, но и в дальнейшем развитии существующих связей и готовы оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных инициатив", - заключил глава региона.

В свою очередь Никол Пашинян заметил, что Нижний Новгород очень популярен у армянского народа.

"Армянская община проживает тут сотни лет. Я очень рад, что наши соотечественники вносили и вносят свою лепту в развитие Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Они вовлечены практически во все области: и в культурную сферу, и в промышленность, и в сельское хозяйство. Уверен, что мои соотечественники ведут активную общественно-политическую жизнь", - добавил премьер-министр Республики Армения.

Никол Пашинян также сообщил, что Российская Федерация является главным направлением импорта продукции для Армении.

"Я надеюсь, что по итогам моего визита активизируются связи, которые и так довольно широки между нашей страной в целом и Нижегородской областью в частности", - сказал он.

Напомним, что ранее Глеб Никитин и Никол Пашинян возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Они посетили Михайло-Архангельский собор, Аллею воинской славы и колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Губернатор также лично встретил Никола Пашиняна в аэропорту "Нижний Новгород".

Напомним, Никол Пашинян 19 апреля прибыл с официальном визитом в Россию. Согласно информации, в ходе визита уже состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Также Армения и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергетических и неэнергетических проектов и другие документы.

 

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество
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