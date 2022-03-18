Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 21 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

258 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 20 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано еще 269 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 415 435 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались два нижегородца. А общая статистика летальных исходов достигла 11 428 человек. 20 апреля в регионе с больничных выписались 260 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 400 275 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 83 человека.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.91. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 19%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли, культуры, спорта, гостиниц и других.

Также в регионе ношение масок в общественных местах теперь не будет регламентировано указом губернатора. Помимо этого исключена рекомендация о дистанционном обучении и другие дублирующие предписание Роспотребнадзора пункты.