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Общество

Фестиваль колокольного искусства пройдёт в нижегородском кремле с 24 апреля по 1 мая

21 апреля 2022 13:17  [29] Общество

Фото: с сайта Нижегородской митрополии

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На Пасхальной неделе - Светлой седмице - с 24 апреля по 1 мая на территории нижегородского кремля состоится фестиваль колокольного искусства. Об этом сообщили в Нижегородской митрополии.

Так, с 24 по 29 апреля ежедневно с 12:00 до 13:00 будут проходить звон-концерты нижегородских звонарей на всех колокольнях и звонницах кремля и окружающих его храмов.

Кроме того, в эти дни с 17:00 до 18:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классах колокольного звона на Спасской колокольне нижегородского кремля.

30 апреля в 14:30-16:00 в зале Нижегородской духовной семинарии запланирована концертная программа, во время которой Мария Теплякова прочитает свою поэму "Звонарь" под аккомпанемент передвижной звонницы в исполнении Владимира Дегтярёва. Также в программе - концерт духовной музыки на гуслях и лекция о выдающихся современных звонарях из Суздаля - Юрии Юрьеве и Валерии Гаранине.

1 мая состоится торжественно закрытие фестиваля. В 12:00-13:00 пройдёт завершающий звон-концерт в исполнении суздальских и ярославских мастеров колокольного звона на Спасской колокольне. А с 17:00 до 18:00 они дадут мастер-класс для звонарей.

Ранее сообщалось, что 27 апреля в Храме в честь Владимирской Оранской Божией Матери и защитников Отечества пройдёт детский Пасхальный хоровой собор. А Пасхальный хоровой собор в Александро-Невском кафедральном соборе состоится 28 апреля.

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Теги:
Кремль Религия Фестиваль
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