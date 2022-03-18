Тактильная плитка появится на пешеходных переходах в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Тактильная плитка появится на пешеходных переходах в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Глава города напомнил, что 11 апреля стартовала ремонтная кампания.

Также Юрий Шалабаев отметил, что все дорожные объекты должны быть комфортными в использовании, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Для этого на большинстве объектов устанавливаются заниженные бордюры, удобные съезды и пандусы.

Кроме того, на пешеходных переходах начали укладывать гранитную тактильную плитку - специальное покрытие с выступающими рифами.

Ранее сообщалось, что на ул. Советской, Похвалинском съезде и проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будут модернизированы светофоры.