Фото:
Тактильная плитка появится на пешеходных переходах в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Глава города напомнил, что 11 апреля стартовала ремонтная кампания.
Также Юрий Шалабаев отметил, что все дорожные объекты должны быть комфортными в использовании, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Для этого на большинстве объектов устанавливаются заниженные бордюры, удобные съезды и пандусы.
Кроме того, на пешеходных переходах начали укладывать гранитную тактильную плитку - специальное покрытие с выступающими рифами.
Ранее сообщалось, что на ул. Советской, Похвалинском съезде и проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде будут модернизированы светофоры.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+