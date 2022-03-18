Сквер в микрорайоне Бурнаковский будет благоустроен за 45,5 млн рублей Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сквер в микрорайоне Бурнаковский будет благоустроен за 45,5 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, администрация Московского района ищет подрядчика для выполнения работ по благоустройству в сквере в границах домов № 38 и 40 по улице Народной.

Работы пройдут в 4 этапа и должны завершиться 31 сентября 2022 года. В рамках благоустройства на территории будут демонтированы аварийные зеленые насаждения, устроены покрытия и газоны, установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны, а также высажены новые деревья и кустарники, в числе которых яблони, рябины и сирень.

Кроме того, в сквере появится площадка для выгула собак.

Подрядчик на проведение работ будет выбран 23 мая.

Ранее сообщалось, что благоустройство бульвара на Южном шоссе в Автозаводском районе оценено более чем в 22 млн рублей.