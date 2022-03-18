Благоустройство бульвара на Южном шоссе в Автозаводском районе оценено более чем в 22 млн рублей Общество

Территория благоустройства Фото: Нижегородгражданпроект

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство бульвара на Южном шоссе - на участке от улицы Фучика до улицы Патриотов - в Автозаводском районе оценено в 22,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, в рамках благоустройства на территории будут вырублены аварийные деревья, а на их место посажены новые кустарники и деревья. Также будут устроены дорожки из брусчатки и площадки с резиновым покрытием, на которых появятся новые детские площадки и спортивные тренажеры.

Кроме того, будет уложено новое асфальтовое покрытие, установлены указатели и малые архитектурные формы.

Подрядчик на проведение работ будет определен 20 мая. Благоустройство должно завершиться до 30 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.