Первый класс пожароопасности лесов установлен в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Первый класс пожароопасности лесов установлен на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, особый противопожарный режим установлен с 22 апреля на территории Нижегородской области, за исключением земель лесного фонда. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Глеб Никитин.

На территории Нижнего Новгорода зафиксированы неоднократные вызовы пожарно-спасательных подразделений для тушения горящей травы и мусора. Во всех случаях основной причиной возгораний стало несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности: поджог травы, сжигание мусора или разведение костров.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, для непрерывного контроля над пожарной обстановкой проводится круглосуточное патрулирование территорий районов Нижнего Новгорода.

Специалисты ведомства рекомендуют населению быть предельно осторожными: не жечь сухую траву, не жарить шашлык в лесопарковой зоне, быть осторожными при курении вблизи зеленых насаждений. А при обнаружении очага природного пожара необходимо соблюдать осторожность и оперативно вызвать пожарных по телефонам 101, 112, 268-11-00

Напомним, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юрлиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (по ст. 8.32 КоАП РФ).

За уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём и другими источниками повышенной опасности также предусмотрена уголовная ответственность (по ст. 261 УК РФ).

Ранее сообщалось, что наказание за нарушение противопожарного режима ужесточили в Нижегородской области.